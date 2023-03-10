В Сочи 10 и 11 марта ожидается ураганный ветер
Общество
10.03.2023 14:57
По прогнозу синоптиков, с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта на территории курорта резко усилится юго-восточный и восточный ветра.
Ночью порывы ветра достигнут 14 м/с, а днем — до 15-18 м/с. В связи с усилением ветра жителям и гостям Сочи рекомендовали быть внимательнее и соблюдать необходимые меры безопасности, в том числе не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями.
Ситуация с непогодой на контроле в городском оперштабе. Муниципальные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в горах Краснодарского края и Адыгеи до 12 марта ожидается сход лавин. По прогнозу синоптиков, лавиноопасно будет в горах выше 2 тыс. метров с 18:00 10 марта до 18:00 12 марта.
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