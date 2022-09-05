В следующем созыве Госдумы представительство в ней Краснодарского края увеличится на 1 депутата

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Это один из результатов переписи населения. Количество жителей Краснодарского края согласно переписи увеличилось, количество избирателей — тоже.

В Краснодарском крае избирателей (граждан старше 18 лет) стало на 300 тыс. больше, чем показывала предыдущая перепись.

К следующим выборам депутатов Госдумы в России будут изменены границы избирательных округов с учетом последних данных демографической статистики. В некоторых регионах одномандатных округов (и депутатов) станет больше. В некоторых — меньше.

Краснодарский край увеличит свое представительство в Госдуме на 1 человека. Сейчас от края избирается восемь депутатов — одномандатников. Будет девять.

Также увеличится представительство у Московской области ( с 11 до 12 одномандатников), Чечни (два вместо одного) и Дагестана (четыре вместо трех).

С четырех до трех сократится число одномандатников в Алтайском крае и Волгоградской области. С двух до одного одномандатника сократят свое представительство в Госдуме Смоленская, Томская, Тамбовская, Ивановская области и Забайкальский край.

Напоминаем, что ближайшие выборы в Государственную думу пройдут уже в этот уик-энд. Они будут идти три дня — 9,10 и 11 сентября.

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