В следующем созыве Госдумы представительство в ней Краснодарского края увеличится на 1 депутата
Это один из результатов переписи населения. Количество жителей Краснодарского края согласно переписи увеличилось, количество избирателей — тоже.
В Краснодарском крае избирателей (граждан старше 18 лет) стало на 300 тыс. больше, чем показывала предыдущая перепись.
К следующим выборам депутатов Госдумы в России будут изменены границы избирательных округов с учетом последних данных демографической статистики. В некоторых регионах одномандатных округов (и депутатов) станет больше. В некоторых — меньше.
Краснодарский край увеличит свое представительство в Госдуме на 1 человека. Сейчас от края избирается восемь депутатов — одномандатников. Будет девять.
Также увеличится представительство у Московской области ( с 11 до 12 одномандатников), Чечни (два вместо одного) и Дагестана (четыре вместо трех).
С четырех до трех сократится число одномандатников в Алтайском крае и Волгоградской области. С двух до одного одномандатника сократят свое представительство в Госдуме Смоленская, Томская, Тамбовская, Ивановская области и Забайкальский край.
Напоминаем, что ближайшие выборы в Государственную думу пройдут уже в этот уик-энд. Они будут идти три дня — 9,10 и 11 сентября.
Читайте также: в Краснодаре обсудили старт избирательной кампании в Законодательное собрание.
- В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео