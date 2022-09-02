Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Славянском сельхозтехникуме по нацпроекту открыли новый учебно-тренировочный комплекс

Общество
02.09.2022 08:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-selhoztehnikume-po-natsproektu-otkryli-novyj-uchebno-trenirovochnyj-kompleks
Видео канала «Кубань 24»

Мастерскую по направлению «Спасательные работы» открыли благодаря федеральной программе «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

В учебном заведении будущие спасатели получили в свое распоряжение новое пожарное оборудование и специальные конструкции, которые позволяют проходить обучение в условиях, приближенных к реальным.

«Мы стараемся всячески поддержать и помочь в организации учебного процесса. Мы ждем вас в наших пожарных частях, в наших аварийно-спасательных отрядах «Кубань-СПАС»», — сказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

После торжественного открытия студенты показали гостям свои навыки на учебных модулях комплекса.

Читайте также: в Краснодарском крае по нацпроекту откроют 23 лаборатории в колледжах и техникумах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры
Прямой эфир
Мы в соцсетях