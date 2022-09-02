В Славянском сельхозтехникуме по нацпроекту открыли новый учебно-тренировочный комплекс
Общество
02.09.2022 08:39
Мастерскую по направлению «Спасательные работы» открыли благодаря федеральной программе «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
В учебном заведении будущие спасатели получили в свое распоряжение новое пожарное оборудование и специальные конструкции, которые позволяют проходить обучение в условиях, приближенных к реальным.
«Мы стараемся всячески поддержать и помочь в организации учебного процесса. Мы ждем вас в наших пожарных частях, в наших аварийно-спасательных отрядах «Кубань-СПАС»», — сказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.
После торжественного открытия студенты показали гостям свои навыки на учебных модулях комплекса.
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