В Славянском районе закрыли для движения мост в районе села Ачуево

На мосту через канал на участке трассы Славянск-на-Кубани — Петровская — Целинный — Ачуево 17 июля произошла просадка асфальта. Из-за дальнейшего разрушения конструкции моста его решили полностью закрыть для движения.

Об этом 6 августа сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«При планировании поездок необходимо учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативный маршрут движения», — написал Синяговский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на аварийном участке установили реверсивное движение и ограничили проезд грузовиков. Прокуратура начала проверку по факту просадки дорожного покрытия.