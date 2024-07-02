В Славянском районе провели ежегодную акцию «В отпуск безопасно»

В акции принимают участие сотрудники ГИБДД и медики. Первые напоминают водителям о правилах дорожного движения и раздают воду, чтобы помочь справиться с жарой, вторые — проверяют их самочувствие.

«Цель данного мероприятия — предотвращение ДТП с участием иногороднего транспорта. Сейчас большой поток транспорта, водители управляют авто в утомленном состоянии, засыпают за рулем, что приводит к ДТП с тяжкими последствиями», — отмечает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Славянскому району Юлия Василенко.

В ГАИ отмечают, что борьба с сонливостью или плохим самочувствием нередко приводит к серьезным авариям. Кроме того, летом из-за жажды водители могут чувствовать недомогание, что также может привести к ДТП.

«Сотрудники госавтоинспекции совместно с медицинскими работники следят и за состоянием здоровья водителей — им измеряют давление. Если человек будет чувствовать себя нехорошо, то ему окажут необходимую медицинскую помощь», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Иван за рулем уже пять часов. Несмотря на это, врач отметил, что водитель чувствует себя хорошо. Госавтоинспекторы все равно порекомендовали сделать отдых, а также подсказали местоположение ближайшей площадка, где можно сделать перерыв, и дали брошюру с номерами телефонов экстренных служб.