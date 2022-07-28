В Славянском районе полицейские задержали банду наркоторговцев

В Славянском районе полицейские задержали банду наркоторговцев

Подозреваемый в организации преступного бизнеса — 39-летний житель станицы Благовещенской.

Вместе с ним в деле участвовали 22-летний анапчанин и 34-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчины приобрели дом в Славянском районе, оборудовали там специальную теплицу, где культивировали коноплю.

«Собрав более 70 кг частей наркосодержащих растений, злоумышленники планировали изготовить из них марихуану для дальнейшего сбыта, но не успели, их планам помешали полицейские. Обвиняемые были заключены под стражу», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.