В Славянске-на-Кубани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике

Всероссийских соревнований по легкой атлетике открылись 4 февраля в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» в Славянске-на-Кубани.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, состязания пройдут в 12 видах программы будут соревноваться легкоатлеты из 17 регионов, в том число 80 спортсменов из Краснодарского края.

«В их числе мастера спорта России, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта России, занимающие лидирующие позиции в стране и на международной арене», — добавил замглавы региона.

Министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко в свою очередь отметил, что у Кубани сильная и результативная команда.

Среди участников олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, чемпионы России Александр Лесной, Кристина Макаренко, Артем Примак, Данила Тен, Екатерина Левицкая, а также серебряный призер чемпиона мира Екатерина Конева.

Победители и призеры соревнований получат денежные призы, кубками и грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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