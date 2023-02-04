Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Славянске-на-Кубани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-startovali-vserossijskie-sorevnovaniya-na-kubok-gubernatora-po-legkoj-atletike
В Славянске-на-Кубани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийских соревнований по легкой атлетике открылись 4 февраля в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» в Славянске-на-Кубани.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, состязания пройдут в 12 видах программы будут соревноваться легкоатлеты из 17 регионов, в том число 80 спортсменов из Краснодарского края.

«В их числе мастера спорта России, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта России, занимающие лидирующие позиции в стране и на международной арене», — добавил замглавы региона.

Министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко в свою очередь отметил, что у Кубани сильная и результативная команда.

Среди участников олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, чемпионы России Александр Лесной, Кристина Макаренко, Артем Примак, Данила Тен, Екатерина Левицкая, а также серебряный призер чемпиона мира Екатерина Конева.

Победители и призеры соревнований получат денежные призы, кубками и грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике пройдет в Славянске-на-Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях