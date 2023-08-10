В Славянске-на-Кубани отключили электричество и воду из-за крупной аварии

Отключение электро- и водоснабжения в городе произошло вечером 10 августа.

«Уважаемые жители, в городе отсутствует водоснабжение из-за аварии на электросетях. В связи с этим приостановлена работа водозабора и подача воды в дома», — написал в Telegram глава Славянского района Роман Синяговский.

Известно, что крупная авария произошла на центральной электроподстанции, находящейся на въезде со стороны Крымска. Все городские службы активно работают для скорейшего восстановления подачи воды и света в Славянске-на-Кубани.

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