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В Славянске-на-Кубани отключили электричество и воду из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-otklyuchili-elektrichestvo-i-vodu-iz-za-krupnoj-avarii
В Славянске-на-Кубани отключили электричество и воду из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключение электро- и водоснабжения в городе произошло вечером 10 августа.

«Уважаемые жители, в городе отсутствует водоснабжение из-за аварии на электросетях. В связи с этим приостановлена работа водозабора и подача воды в дома», — написал в Telegram глава Славянского района Роман Синяговский.

Известно, что крупная авария произошла на центральной электроподстанции, находящейся на въезде со стороны Крымска. Все городские службы активно работают для скорейшего восстановления подачи воды и света в Славянске-на-Кубани.

Читайте также: жителей Краснодарского края попросили экономить электроэнергию из-за повышенной нагрузки на электросети. На сетях зафиксировали рекордную нагрузку в 1,5 тыс. МВт. Это обусловлено длительным периодом высоких температур, который оказывает большую нагрузку на весь электросетевой комплекс региона.

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