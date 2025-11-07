В системе допобразования Кубани занимаются более 750 тыс. детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о развитии системы дополнительного образования в регионе.

Глава Кубани отметил, что власти продолжают работу по последовательному укреплению материально-технической базы учреждений допобразования.

«Строим и капитально ремонтируем Дома культуры, Дворцы творчества, художественные школы и другие учреждения допобразования, спортивные объекты, открываем Центры единоборств по всему региону», — подчеркнул Кондратьев.

Он напомнил, что в учебных заведениях открываются «Точки роста», «Кванториумы» и IT-кубы с современным оборудованием.

«Сейчас в системе дополнительного образования региона занимаются более 750 тыс. детей от 5 до 18 лет», — сообщил глава Кубани.

Так, в 179 спортивных организациях допобразования занимаются порядка 89 тыс. ребят в возрасте от 5 до 17 лет, в технопарках «Кванториум» обучаются 12,5 тыс. детей, а в центрах IT -куб — более 8 тыс. Еще свыше 80 тыс. ребят занимаются в школах искусств — по этому показателю Кубань входит в топ-3 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: на Кубани за 10 лет на 76 тыс. выросло число детей, получающих допобразование.

Подпишись, здесь всегда интересно.