В Сириусе с 13 по 16 ноября проведут турнир по фигурному катанию
Спорт
12.11.2022 14:33
Соревнования «На призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова» организуют во дворце спорта «Большой».
На турнире выступят фигуристы из Краснодарского, Ставропольского края, Ростовской, Пермской, Кировской, Нижегородской и Московской областей, Республик Крым и Татарстан. А также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Спортсмены в возрасте от 6 лет до 21 года будут соревноваться за медали в одиночном катании и танцах на льду.
«Фигурное катание набирает обороты на Кубани. Данный вид спорта в нашей стране находится на высоком уровне, поэтому мы также будем предпринимать возможные шаги для развития этого направления», – цитирует министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко пресс-служба краевой администрации.
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