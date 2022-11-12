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В Сириусе с 13 по 16 ноября проведут турнир по фигурному катанию

Спорт
12.11.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-s-13-po-16-noyabrya-provedut-turnir-po-figurnomu-kataniyu
В Сириусе с 13 по 16 ноября проведут турнир по фигурному катанию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования «На призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова» организуют во дворце спорта «Большой».

На турнире выступят фигуристы из Краснодарского, Ставропольского края, Ростовской, Пермской, Кировской, Нижегородской и Московской областей, Республик Крым и Татарстан. А также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмены в возрасте от 6 лет до 21 года будут соревноваться за медали в одиночном катании и танцах на льду.

«Фигурное катание набирает обороты на Кубани. Данный вид спорта в нашей стране находится на высоком уровне, поэтому мы также будем предпринимать возможные шаги для развития этого направления», – цитирует министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко пресс-служба краевой администрации.

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