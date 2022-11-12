В Сириусе с 13 по 16 ноября проведут турнир по фигурному катанию

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования «На призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова» организуют во дворце спорта «Большой».

На турнире выступят фигуристы из Краснодарского, Ставропольского края, Ростовской, Пермской, Кировской, Нижегородской и Московской областей, Республик Крым и Татарстан. А также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмены в возрасте от 6 лет до 21 года будут соревноваться за медали в одиночном катании и танцах на льду.

«Фигурное катание набирает обороты на Кубани. Данный вид спорта в нашей стране находится на высоком уровне, поэтому мы также будем предпринимать возможные шаги для развития этого направления», – цитирует министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко пресс-служба краевой администрации.