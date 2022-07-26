В «Сириусе» прошел фестиваль научно-технических проектов «Большие вызовы»

Видео канала «Кубань 24»

В Образовательном центре «Сириус» школьники представили научно-технические проекты, над которыми работали в течение года совместно с российскими компаниями и вузами.

На фестивале презентовали идеи от создания беспилотного транспорта до технологий, помогающих осваивать Арктику.

«Это проекты, которые наши партнеры сейчас реализуют в повседневной жизни. Поэтому ребята делали действительно то, что будет внедрено либо в компании партнеров, либо будет развиваться как самостоятельный проект. Таких проектов очень много», — сказала руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Модель подводного робота, прототип инновационной системы для борьбы с телефонными мошенниками, пилот-поисковик для спасения людей в природной среде — все это сделано руками участников фестиваля. Творческая конкуренция помогает им продвигать свои изобретения. Лучшие проекты получают поддержку в реализации.

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