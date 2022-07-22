В Сириусе пройдет суперфинал Международной детской лиги дзюдо
Спорт
22.07.2022 09:21
Грандиозное спортивное событие стартует 6 августа на «Сириус Арене». Вход для всех желающих свободный.
Это масштабный проект, который проводится с 2018 года. Бороться за переходящий Суперкубок будут сильнейшие детские клубы из России, Монголии, Беларуси и других стран — более 150 дзюдоистов до 15 лет. От Краснодарского края выступят представители Анапы, Армавира и станицы Архангельской.
Кроме того, на мероприятии звезды мирового дзюдо проведут для юных спортсменов мастер-класс.
Читайте также: Кондратьев поздравил дзюдоистов, победивших на соревнованиях в Красноярске.
Автор:
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
- В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ