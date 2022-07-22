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В Сириусе пройдет суперфинал Международной детской лиги дзюдо

Спорт
22.07.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-projdet-superfinal-mezhdunarodnoj-detskoj-ligi-dzyudo
Видео канала «Кубань 24»

Грандиозное спортивное событие стартует 6 августа на «Сириус Арене». Вход для всех желающих свободный.

Это масштабный проект, который проводится с 2018 года. Бороться за переходящий Суперкубок будут сильнейшие детские клубы из России, Монголии, Беларуси и других стран — более 150 дзюдоистов до 15 лет. От Краснодарского края выступят представители Анапы, Армавира и станицы Архангельской.

Кроме того, на мероприятии звезды мирового дзюдо проведут для юных спортсменов мастер-класс.

Читайте также: Кондратьев поздравил дзюдоистов, победивших на соревнованиях в Красноярске.

Автор:
Наталья Баранова
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