В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
Общество
14.04.2023 10:15
Птицы на территории Сириуса регулярно погибают после столкновения с шумозащитными экранами, установленными вдоль автомобильных дорог. Со временем это может привести к существенному снижению популяции некоторых видов птиц.
Для того, чтобы спасти птиц, в том числе и краснокнижных, в Сириусе подготовят волонтеров. Людям расскажут и покажут, как правильно оказывать помощь пернатым, столкнувшимся с щитами у дорог.
Обучающее занятие для волонтеров пройдет 15 апреля в 9:00 перед Центральным входом в Орнитологический парк на улице Таврической, 1/3с2, сообщает Telegram-канал «Сириус».
Шумопоглощающие экраны возле дорог устанавливают возле автомобильных дорог и железнодорожных путей, чтобы защитить от шума транспорта жителей близлежащих домов. Однако они нередко становятся непреодолимым препятствием для птиц и животных во время миграции.
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