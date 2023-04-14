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В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-podgotovyat-volonterov-dlya-spaseniya-ptits-stolknuvshihsya-s-shumozashhitnymi-ekranami
В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
Фото из соцсетей

Птицы на территории Сириуса регулярно погибают после столкновения с шумозащитными экранами, установленными вдоль автомобильных дорог. Со временем это может привести к существенному снижению популяции некоторых видов птиц.

Для того, чтобы спасти птиц, в том числе и краснокнижных, в Сириусе подготовят волонтеров. Людям расскажут и покажут, как правильно оказывать помощь пернатым, столкнувшимся с щитами у дорог.

Обучающее занятие для волонтеров пройдет 15 апреля в 9:00 перед Центральным входом в Орнитологический парк на улице Таврической, 1/3с2, сообщает Telegram-канал «Сириус».

Шумопоглощающие экраны возле дорог устанавливают возле автомобильных дорог и железнодорожных путей, чтобы защитить от шума транспорта жителей близлежащих домов. Однако они нередко становятся непреодолимым препятствием для птиц и животных во время миграции.

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