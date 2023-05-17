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В Сириусе к 2030 году построят кампус мирового уровня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-k-2030-godu-postroyat-kampus-mirovogo-urovnya
В Сириусе к 2030 году построят кампус мирового уровня
Фото t.me/sirius_okrug

Новый научно-технологический кампус будет рассчитан на 17,5 тыс. человек. Он станет культурно-образовательным и смысловым центром федеральной территории.

Дорожную карту по созданию кампуса утвердило Минобрнауки РФ. Она позволит отслеживать этапы строительства и оснащения объекта.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу — стать ведущим центром России и стран СНГ, где будут опробоваться, применяться и распространяться технологии, материалы и оборудование, которые  предназначены для реализации проектов с полной углеродной нейтральностью. Начнем мы с себя: кампус «Сириуса» тоже будет углеродно нейтральным», — цитирует председателя Совета ФТ Елену Шмелеву пресс-служба «Сириуса».

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