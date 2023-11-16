В Сириусе изменили схему проезда и прохода в Олимпийский парк

Теперь водители не смогут проехать в парк со стороны «Дельта Сириус» через мост над трассой.

Подъехать к ЛД «Большой», к «Айсбергу» и к «Сириус Арене» можно только с улицы Триумфальной. Проезд на Сочи Автодром при этом остается без изменений.

Для пешеходов закрылся проход через мост от ресторана «Байкал» к ДС «Большой». Прямой проход откроют в ближайшее время.

Пройти в Олимпийский парк сейчас можно со стороны набережной между ареной «Шайба» и стадионом «Фишт», мимо Планетария, через пешеходный мост с улицы Триумфальной к «Сириус Арене», а также со стороны ж/д станции «Имеретинский курорт, Олимпийский парк», сообщает Telegram-канал «Сириус».

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