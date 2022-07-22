В Сириусе будут ежемесячно платить 10 тыс. рублей семьям, в которых детям не хватило мест в детсадах
Такое решение приняли члены Совета федеральной территории Сириус, поддержав инициативу главы региона Дмитрия Плишкина.
Кроме того, перед началом учебного года единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получат семьи, в которых ребенок имеет постоянную регистрацию в Сириусе и в этом году идет в первый класс.
«Сегодня Совет федеральной территории поддержал решение, в соответствии с которым с 1 сентября семьи, имеющие постоянную регистрацию в федеральной территории, смогут получать ежемесячно выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, которому не досталось место в детском саду Сириуса при условии, что он не посещает детские сады на других территориях», — сказал директор департамента науки, культуры и спорта Сириуса Александр Жидков.
Он подчеркнул, что нынешняя социальная инфраструктура федеральной территории не может удовлетворить реальные потребности населения.
Детские сады Сириуса рассчитаны на 570 мест. В новом учебном году на освободившиеся места зачислят 133 новых воспитанника. При этом около 350 детей не смогут получить места в детсадах в этом году.
Существенное количество мест в дошкольных учреждениях региона отдают льготным категориям граждан. К примеру, 40% зачисляемых в этом году детсадовцев воспитываются в многодетных семьях, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.
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