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В Сириусе будут ежемесячно платить 10 тыс. рублей семьям, в которых детям не хватило мест в детсадах

Общество
22.07.2022 19:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-budut-ezhemesyachno-platit-10-tys-rublej-semyam-chim-detyam-ne-hvatilo-mest-v-detsadah
В Сириусе будут ежемесячно платить 10 тыс. рублей семьям, в которых детям не хватило мест в детсадах
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Такое решение приняли члены Совета федеральной территории Сириус, поддержав инициативу главы региона Дмитрия Плишкина.

Кроме того, перед началом учебного года единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получат семьи, в которых ребенок имеет постоянную регистрацию в Сириусе и в этом году идет в первый класс.

«Сегодня Совет федеральной территории поддержал решение, в соответствии с которым с 1 сентября семьи, имеющие постоянную регистрацию в федеральной территории, смогут получать ежемесячно выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, которому не досталось место в детском саду Сириуса при условии, что он не посещает детские сады на других территориях», — сказал директор департамента науки, культуры и спорта Сириуса Александр Жидков.

Он подчеркнул, что нынешняя социальная инфраструктура федеральной территории не может удовлетворить реальные потребности населения.

Детские сады Сириуса рассчитаны на 570 мест. В новом учебном году на освободившиеся места зачислят 133 новых воспитанника. При этом около 350 детей не смогут получить места в детсадах в этом году.

Существенное количество мест в дошкольных учреждениях региона отдают льготным категориям граждан. К примеру, 40% зачисляемых в этом году детсадовцев воспитываются в многодетных семьях, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

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