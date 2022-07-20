В Сириусе 20 июля можно получить бесплатную юридическую консультацию
Общество
20.07.2022 08:31
Государственное юридическое бюро Краснодарского края проведет прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, с 13:00 до 16:00.
Принимать будут по двум адресам — на улице Поселок Мирный, 2а и Таврической, 9. При себе нужно иметь паспорт и документ, дающий право на льготу. Она есть, например, у малоимущих, инвалидов, детей-сирот, многодетных, пострадавших в чрезвычайной ситуации и других. С полным перечнем категорий можно ознакомиться на сайте ГосЮрБюро Краснодарского края.
Помощь юриста можно получить как в устной, так и в письменной форме, в том числе в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других правовых документов. По телефону 8 (861) 992-48-63 можно узнать подробную информацию об акции.
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