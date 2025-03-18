В школе Темрюка восстанавливают обрушившийся потолок

Информация об обрушении потолочной системы в городской школе № 14 появилась в социальных сетях 14 марта. Инцидент произошел в одном из учебных кабинетов.

По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, с потолка отлетела штукатурка, что создало дополнительную нагрузку на навесные панели. В момент обрушения в классе никого не было.

Сейчас в кабинете проводят ремонтные работы. Потолок полностью демонтируют, после этого обустроят новые потолочные конструкции.

«Параллельно проводим обследование остальных помещений на предмет выявления дефектов и других проблем, влияющих на безопасность эксплуатации постройки», — написал Бабенков в Telegram.

Глава Темрюкского района отметил, что здание школы 1896 года постройки неоднократно ремонтировали, в том числе в 2021 году проводили ремонт потолков. В летние каникулы в образовательном учреждении вновь проведут ремонтные работы.

В перспективе учащихся переведут в новую школу, строительство которой уже запланировали, добавил Бабенков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после обрушения потолка в школе Темрюка прокуратура организовала проверку.

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