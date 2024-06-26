В Щербиновском районе началась уборка раннего сорта яблок «Женева»

По словам садоводов, плоды на вкус кисло-сладкие. Урожай хороший, яблоки довольно крупные, несмотря на то, что погода к этому не располагала.

Яблоки уже созрели. На две недели раньше пришел их срок, рассказали садоводы.

«Яблоко сладкое, вкусное. Собираем, берем окрас 30%, чтобы оно потом еще покраснело и пришло очень вкусное к покупателю», ― говорит садовод Сергей Лапицкий.

«Женева» ― самый ранний сорт яблок, храниться оно долго не будет, эти фрукты употребляют в свежем виде или добавляют в компоты и выпечку. Сорт ароматный.

«Яблоко должно быть по размеру более 60 мм. Линеек здесь нет, сборщики определят по обхвату пальцев. Вообще это летнее яблоко очень нежное, поэтому ведра защищены специальным материалом. В ящики потом пересыпают очень осторожно», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Стрекозы встревожены суетой в саду, летая над головами, но гораздо страшнее для сборщиков фруктов другие грозные хищники, например, богомолы.

В этом году природа держала аграриев в тонусе. После зимы, щедрой на осадки, почва влажная, солнце припекало ― идеальные условия для цветения деревьев. В апреле так и было, но потом сложился целый букет неблагоприятных условий: жара и суховеи.

«Весна дала жару, мы думали, что из-за сухой ветреной погоды опыление пройдет гораздо хуже. В связи этим урожай будет меньше, но ничего, с божьей помощью и высокой агротехникой мы можем ожидать в этом году хороший урожай», ― отмечает руководитель садовой бригады Семен Деречин.

Урожаем косточковых как количеством, так и качеством садоводы тоже довольны. В Краснодарском крае уже собрали около 1,5 тыс. т вишни и черешни. В Щербиновском районе приступили ко втором сбору абрикосов ― эти плоды даже крупнее яблок.

«Это какие-то абрикосы-гиганты. Издалека даже больше похожи на персики. Настоящее кубанское чудо. По калибровочной линейке это даже не 75, а все 80 мм в диаметре», ― рассказывает Николаева.

Впереди у садоводов уборка яблок сорта «Квинти», потом поспеет слива «Кабардинская ранняя» а там и до зимних яблок недалеко. Сезон абрикосов продлится еще около двух недель.

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