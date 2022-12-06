В Северском районе прошел женский волейбольный турнир на Кубок губернатора Кубани

Соревнования провели в поселке Ильском. На них экс-чемпионка мира Ольга Фатеева была сразу в двух ролях: она и игрок команды хозяев, и тренер сборной Кубанского госуниверситета.

«Сейчас я все равно больше игрок. Работу тренера только начинаю осваивать, потому что это для меня новое. Только вхожу в роль», — рассказала мастер спорта России международного класса Ольга Фатеева.

«Была проблема, которую мы не замечали, по поводу распасовки мячей. И благодаря советам Ольги Александровны у нас наладилась работа атакующих, и мы стали более эффективными», — поделилась игрок команды КубГУ Ева Богушевич.

Всего участвовало семь команд. Помимо студенток, это коллективы из Калининского района, Краснодара и Геленджика. Фавориты были известны заранее. Сборные любителей из Северского и Ленинградского районов перед турниром усилились профессиональными волейболистками.

«Привлекли девочек — Олю Фатееву, Анну Лубнину и Светлану Сурцеву. Играли вместе с чемпионками мира», — сказала игрок команды Северского района Екатерина Спирякова.

«Капитан играла за краснодарский ВК «Динамо». Также у нас есть две девочки, которые выиграли краевые соревнования по пляжному волейболу», — сообщила игрок команды «Спартак» из Ленинградского района Анастасия Проценко.

В итоге Ольга Фатеева — двукратный призер Кубка губернатора. Как тренер она выиграла бронзу с командой КубГУ, как игрок — серебро с хозяйками. Победили девушки из ленинградского «Спартака».