В Северском районе пройдет акция «Кубань против рака»

Бригада врачей Краснодарского клинического онкодиспансера № 1 осмотрит жителей 29 мая в поселке Ильском.

Мероприятие организуют в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Проект «Кубань против рака» действует уже 12 лет. Врачи онкодиспансера выезжают в разные районы края и проводят диагностику пациентов», – рассказал главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Он отметил, что ранняя диагностика злокачественных новообразований и своевременно проведенное лечение являются залогом успешного выздоровления.

Предварительную запись к медикам ведут в регистратуре поликлиники в поселке Ильский, улица Мира, 127.

В 2022 году в Краснодарском крае впервые диагностировали более 23 тыс. случаев злокачественных опухолей всех локализаций. У 60% пациентов – на начальных стадиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.