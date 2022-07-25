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В Северском районе построили фельдшерско-акушерский пункт

Общество
25.07.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-postroili-novyj-feldshersko-akusherskij-punkt
В Северском районе построили фельдшерско-акушерский пункт
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Амбулаторию откроют в станице Ставропольской в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В станице Ставропольской живут более 1 тыс. человек. Они получают медицинскую помощь в ФАПе, расположенном в арендуемом здании 1964 года постройки. Износ здания составляет 82%.

Сейчас новый фельдшерско-акушерский пункт подключают к коммуникациям. Его площадь составит более 100 кв. м. Прием пациентов будет вести фельдшер.

Всего на Кубани к 2025 году планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году в регионе установили 7 ФАПов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в поселке Раздольном Кореновского района завершили строительство ФАПа.

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