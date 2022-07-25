В Северском районе построили фельдшерско-акушерский пункт
Общество
25.07.2022 17:23
Амбулаторию откроют в станице Ставропольской в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В станице Ставропольской живут более 1 тыс. человек. Они получают медицинскую помощь в ФАПе, расположенном в арендуемом здании 1964 года постройки. Износ здания составляет 82%.
Сейчас новый фельдшерско-акушерский пункт подключают к коммуникациям. Его площадь составит более 100 кв. м. Прием пациентов будет вести фельдшер.
Всего на Кубани к 2025 году планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году в регионе установили 7 ФАПов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в поселке Раздольном Кореновского района завершили строительство ФАПа.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
- Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ