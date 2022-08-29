В сеть утекли персональные данные клиентов CDEK
В интернет попала личная информация клиентов сервисов СДЭК.Маркет и CDEK.Shopping. В документах содержится более 119 тыс. строк с именами и паролями пользователей, их телефонами, адресами электронной почты и датами рождения.
В компании CDEK информацию об утечке персональных данных подтвердили и отметили, что специалисты сделают все необходимое, чтобы остановить распространение информации о клиентах.
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, что может грозить клиентам CDEK после утечки данных.
«У нас уже бывали утечки персональных данных, и мы знаем основную опасность. Содержание этой базы будет занесено в уже существующие маркетинговые базы. Скорее всего, клиентам CDEK стоит ожидать как минимум нежелательных звонков с рекламными предложениями», — сообщил Казарян.
Эксперт отметил, что информация о клиентах CDEK вряд ли заинтересует мошенников, сообщает радио Sputnik.
Читайте также: Владимир Путин в июле подписал закон об усилении защиты персональных данных.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре трое заключенных заплатят штраф за экстремистские татуировки
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево