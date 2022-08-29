В сеть утекли персональные данные клиентов CDEK

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В интернет попала личная информация клиентов сервисов СДЭК.Маркет и CDEK.Shopping. В документах содержится более 119 тыс. строк с именами и паролями пользователей, их телефонами, адресами электронной почты и датами рождения.

В компании CDEK информацию об утечке персональных данных подтвердили и отметили, что специалисты сделают все необходимое, чтобы остановить распространение информации о клиентах.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, что может грозить клиентам CDEK после утечки данных.

«У нас уже бывали утечки персональных данных, и мы знаем основную опасность. Содержание этой базы будет занесено в уже существующие маркетинговые базы. Скорее всего, клиентам CDEK стоит ожидать как минимум нежелательных звонков с рекламными предложениями», — сообщил Казарян.

Эксперт отметил, что информация о клиентах CDEK вряд ли заинтересует мошенников, сообщает радио Sputnik.

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