Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В семи районах Кубани сменится региональный оператор по обращению с ТКО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-semi-rajonah-kubani-smenitsya-regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В семи районах Кубани сменится региональный оператор по обращению с ТКО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поменяется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами только Староминской зоне, то есть в шести районах региона, а именно — в Ейском, Каневском, Староминском, Щербиновском, Ленинградском, Кущевском. Теперь там с 8 июля будет работать «ЭкоЮг».

Контракт с прошлой организацией — «Чистая станица» — уже расторгли, так как только с апреля по май этого года поступило 140 актов о нарушении ее работы. Всего с начала этого года от жителей  районов на нее поступило больше 500 жалоб за несвоевременный вывоз ТКО, захламление контейнерных площадок и прилегающих территорий.

Кроме того,  в связи с ненадлежащим качеством оказания услуг краевое министерство ТЭК и ЖКХ лишило ООО «Чистая станица» статуса регионального оператора по Староминской зоне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трудности с вывозом коммунальных отходов наблюдаются в Староминском, Кущевском и Щербиновском районах. Самая сложная и даже опасная ситуация в Ейске. Как сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, проблему создал региональный оператор «Чистая Станица». Руководство компании называет такую ситуацию стабильной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях