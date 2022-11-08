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В селе Витязево под Анапой открыли новое здание отделения полиции

Общество
08.11.2022 11:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sele-vityazevo-pod-anapoj-otkryli-novoe-zdanie-otdeleniya-politsii
Видео канала «Кубань 24»

В город-курорт в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ приехали начальник краевого ГУВД Владимир Андреев и вице-губернатор края Игорь Чагаев.

Власти Анапы сначала продемонстрировали гостям систему видеонаблюдения «Купол». С помощью камер, которые размещены по всему городу, оперативно находят людей и автомобили. Эта отечественная программа постоянно совершенствуется, доступ к ней есть только у сотрудников УВД.

«Гости нашего региона будут понимать, что здесь безопасно. А если что-нибудь случилось, то реакция будет быстрой и качественной. Поэтому я считаю, что гостей будет еще больше на курорте. И вы к этому готовы», — сказал начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

После делегация возложила цветы к памятнику сотрудников полиции, погибших во время исполнения служебного долга. Также на набережной Анапы гостям показали курортный спецтранспорт. Затем на торжественном смотре правоохранителей города поздравили с предстоящим профессиональным праздником.

«Я хочу поблагодарить всех вас, коллеги, единомышленники, за тот порядок и безопасность, которые присутствуют на территории города и в целом края. Хочу заверить, что губернатор, администрация региона будет оказывать полное содействие и в транспортных средствах, и в расширении практики умных камер, и в других вопросах», — сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев.

Кроме того, в Витязево провели экскурсию по новому зданию отделения полиции. Население Анапы за последние пять лет увеличилось в два раза, поэтому необходимость в дополнительных мерах безопасности назрела давно.

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