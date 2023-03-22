В селе Ольгинка Туапсинского района продолжается капремонт водопровода
Общество
22.03.2023 21:13
Рабочие приступили к реконструкции напорного и разборного водовода, который идет от накопительного резервуара на 1 тыс. куб. м.
Старые металлические трубы, которые изношены почти на 70 %, меняют на пластиковые с большим диаметром. Всего обновят около 2 км сетей. Работы планируют закончить к началу курортного сезона.
Также в Ольгинке завершили капремонт участка водопровода, соединяющего резервуар объемом 500 куб. м с тремя микрорайонами. Новый водовод теперь пролегает не по дну реки, а над ней. Потребителей уже подключили к новым сетям, сообщает пресс-служба Туапсинского района.
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