В селе Ольгинка Туапсинского района продолжается капремонт водопровода

Рабочие приступили к реконструкции напорного и разборного водовода, который идет от накопительного резервуара на 1 тыс. куб. м.

Старые металлические трубы, которые изношены почти на 70 %, меняют на пластиковые с большим диаметром. Всего обновят около 2 км сетей. Работы планируют закончить к началу курортного сезона.

Также в Ольгинке завершили капремонт участка водопровода, соединяющего резервуар объемом 500 куб. м с тремя микрорайонами. Новый водовод теперь пролегает не по дну реки, а над ней. Потребителей уже подключили к новым сетям, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Читайте также: из-за утечки на водоводе без воды остались жители села Кирпичного в Туапсинском районе.