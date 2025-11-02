В селе Белая Глина капитально отремонтируют детский сад

Детский сад №12, построенный в 1961 году, отремонтируют по нацпроекту «Семья».

В здании проведут ремонт в группах и спальных, в музыкальном зале, а также в пищеблоке. Обновят сети и системы инженерно-технического обеспечения.

Для садика приобретут новую мебель и игровое оборудование, которое отвечает современным требованиям к обучению и воспитанию детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В здании создано десять групп: восемь из них компенсирующих для детей с нарушениями речи и две общеразвивающие. Обучается в садике около 130 воспитанников, 98 из них с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, сообщили в краевом министерстве образования и науки.

