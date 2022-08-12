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В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи

Происшествия
12.08.2022 07:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sankt-peterburge-pyateryh-passazhirov-ne-pustili-na-samolet-letevshij-v-sochi
В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В аэропорту Пулково 11 августа 16 пассажиров, зарегистрировавшись на рейсы Smartavia, не смогли попасть на борт самолетов.

О произошедшем сообщили в соцсетях пассажиры. По их словам, они оказались перед закрытыми выходами на посадку на рейсы в Сочи и Самару. В авиакомпании сообщили, что всего не улетели в точки назначения 16 человек.

«Посадка на рейс Санкт-Петербург — Сочи началась строго по плановому времени и закончилась на 7 минут позже из-за ожидания пассажиров, опаздывающих на данный рейс. Однако 5 пассажиров этого рейса пришли к гейту вылета уже после завершения посадки», — цитирует сообщение Smartavia портал «78».

По факту публикации в СМИ, Архангельская транспортная прокуратура начала проводить проверку соблюдения прав пассажиров авиакомпании АО «АК Смартавиа». Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего и вынесут оценку действиям работников авиакомпании, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Читайте также: в аэропорту Сочи пассажиры «Аэрофлота» в течение нескольких часов не могли получить багаж.

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