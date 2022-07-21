В РЖД назвали самые популярные направления «Ласточек» в Краснодарском крае в 2022 году

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Всего за первые 6 месяцев этого года на Северо-Кавказской магистрали «Ласточки» перевезли около 2,1 млн пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Самыми популярными маршрутами «Ласточек» на Кубани в 2022 году стали:

Краснодар — Имеретинский Курорт: 310,9 тыс. человек;

Краснодар — Роза Хутор: 256,4 тыс. человек;

Краснодар — Адлер: 246, 1 тыс. человек.

Дневные поезда «Ласточка» связывают Краснодар, Ростов-на-Дону, Майкоп и Таганрог с курортами: Сочи, Анапой, Кисловодском и Новороссийском, сообщает пресс-служба СКЖД.

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