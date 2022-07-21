В РЖД назвали самые популярные направления «Ласточек» в Краснодарском крае в 2022 году
Общество
21.07.2022 19:14
Всего за первые 6 месяцев этого года на Северо-Кавказской магистрали «Ласточки» перевезли около 2,1 млн пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Самыми популярными маршрутами «Ласточек» на Кубани в 2022 году стали:
- Краснодар — Имеретинский Курорт: 310,9 тыс. человек;
- Краснодар — Роза Хутор: 256,4 тыс. человек;
- Краснодар — Адлер: 246, 1 тыс. человек.
Дневные поезда «Ласточка» связывают Краснодар, Ростов-на-Дону, Майкоп и Таганрог с курортами: Сочи, Анапой, Кисловодском и Новороссийском, сообщает пресс-служба СКЖД.
Читайте также: «Ласточка» в Анапу с 1 августа будет отправляться от аэропорта Сочи.
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