В Ростовской области при заходе на посадку упал российский бомбардировщик Су-24
Происшествия
09.10.2022 17:17
Инцидент произошел 9 октября после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области.
По данным пресс-службы Южного военного округа, при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался.
В военном ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
Самолет упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Спасатели обнажили летчиков и эвакуировали их аэродром базирования. Угрозы их здоровью летчиков нет, сообщает ТАСС.
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