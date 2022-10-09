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В Ростовской области при заходе на посадку упал российский бомбардировщик Су-24

Происшествия
09.10.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-pri-zahode-na-posadku-upal-rossijskij-bombardirovshhik-su-24
В Ростовской области при заходе на посадку упал российский бомбардировщик Су-24
Фото t.me/bazabazon

Инцидент произошел 9 октября после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области.

По данным пресс-службы Южного военного округа, при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался.

В военном ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Самолет упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Спасатели обнажили летчиков и эвакуировали их аэродром базирования. Угрозы их здоровью летчиков нет, сообщает ТАСС.

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