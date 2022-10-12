В Ростовской области мобилизованным из Краснодарского края выдали обмундирование и аптечки

Видео канала «Кубань 24»

В Ростовской области мобилизованным, в том числе с Кубани, выдают необходимые вещи и экипировку.

Весь личный состав обеспечивают всесезонными комплектами полевого обмундирования и индивидуальными аптечками первой помощи. Призванные на службу уже прошли слаживание, а также занятия по боевой, инженерной и медицинской подготовке.

— Насколько можно было, на столько каждый подготовился. Я думаю, все видно, экипировка на высшем уровне. Выдали все, до мелочей. Начиная с носков, заканчивая кепкой. И так же вся боевая, тактическая одежда.

— Снабдили бронезащитой, защитной каской, налокотниками, наколенниками. У каждого есть медицинская аптечка, разгрузка и все остальное для того, чтобы обеспечить максимальную защиту личного состава в условиях боевых действий.

— Все есть, так что смело можно идти воевать. Дух боевой, так что боятся нечего.

Каждый военнослужащий получает современное вооружение в соответствии с занимаемой должностью. Обеспечиваются мобилизованные и средствами связи.