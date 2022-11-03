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В Ростовской области мобилизованных ЮВО экипировали для участия в спецоперации

Политика
03.11.2022 13:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-mobilizovannyh-yuvo-ekipirovali-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

В учебном центре они закончили курс боевой и специальной подготовки: стреляли из танков, гранатометов и автоматов, прошли обкатку бронетехникой.

Теперь мобилизованные получили вещи, вооружение, средства защиты и связи.

«Получили новую армейскую экипировку: бушлаты, демисезонный костюм, резиновые сапоги, спальники, кариматы, бронежилет пятого класса защиты, каска, очки, новые шапки. Всем укомплектовали», — рассказал мобилизованный Артем.

Подразделения проводили в районы проведения боевого слаживания. Перед отправкой на защиту страны военнослужащих благословил священник РПЦ.

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