В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей

Работу трех организованных преступных групп пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.

Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.

Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.

Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.

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