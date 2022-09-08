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В России запускают образовательные ИТ-проекты для всех категорий граждан

Общество
08.09.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zapuskayut-obrazovatelnye-it-proekty-dlya-vseh-kategorij-grazhdan
В России запускают образовательные ИТ-проекты для всех категорий граждан
Фото unsplash.com

С 1 сентября 2022 года в России запущен ряд проектов для подготовки специалистов ИТ-сферы.

Лучшее — детям

С нового учебного года при поддержке Минцифры запускается ряд образовательных программ по ИТ специальностям для учеников 8-11 классов, то есть для старшеклассников. Программа получила название «Код будущего». «Код будущего» это 4 учебных модуля по 36 академических часов в течении 2 лет. Формат обучения онлайн и офлайн на региональных учебных площадках.

Для студентов тоже запущен аналогичный проект под названием «Цифровые кафедры» дополнительный и автономный курс ИТ-образования, так сказать «дополнение» к основной получаемой специальности в ВУЗе. В проекте принимают участие более 100 высших учебных заведений России. И, конечно же, впечатляют масштабы «Цифровых кафедр» в 2022 году в рамках проекта будут задействованы 80 тыс. студентов, а к 2030 году 900 тыс.

Из безработных — в ИТ-специалисты

Не забыло государство и о тех, кто страдает от безработицы и вынужден стоять на учете на бирже труда. Для них реализуется государственный проект «Цифровые профессии» проект, дающий возможность в любом возрасте освоить ИТ-специальность со скидками 50%, 75%, или даже полностью за счет государства. Из-за популярности проекта отменены все лимиты и рамки по количеству обучаемых. По прогнозу Минцифры к 2024 году в рамках «Цифровых профессий» планируется обучить 113 тыс. наших граждан.

Массовое повышение уровня отечественных айтишников безусловно положительно скажется на отрасли,  считают специалисты по рынку  труда:

«Если еще каких-то два года назад на бирже труда не было возможности найти ИТ-специалиста, то сейчас рынок труда более-менее ими насыщен. Еще сравнительно недавно работодатели брали на работу любого «средненького» ИТ-специалиста. Сейчас же, по мере увеличения их количества, работодатели начали наращивать список требований к кандидату на вакансию стаж работы от двух лет, количество реализованных проектов и т. д. Тем не менее, ИТ-специалисты сейчас по-прежнему очень востребованы. Это  увеличивает актуальность дополнительного образования в этой  сфере».

Учиться никогда не поздно

Параллельно с ликвидацией безработицы, государство не забывает и тех, кто работает созданы курсы для преподавателей ВУЗов и колледжей. Уже в этом году курсы пройдут 18 тыс. преподавателей. К 2024 году количество должно достигнуть 80 тыс. человек.

Одновременно функционируют курсы точнее 4 вида программ дополнительного образования для госслужащих и работников бюджетной сферы. В этом году на курсы пошли 11,8 тыс. человек. К 2024 году в планах нарастить количество до 50 тыс. человек.

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