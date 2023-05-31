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В России запретили вывозить патроны и гильзы из страны

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zapretili-vyvozit-patrony-i-gilzy-iz-strany
В России запретили вывозить патроны и гильзы из страны
Фото unsplash.com

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это решение в правительстве приняли для обеспечения защиты государства.

В России ввели временный запрет на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз для патронов огнестрельного оружия определенных калибров. Он будет действовать до конца текущего года.

Запрет на вывоз не распространяется на патроны и гильзы, предназначенные для Вооруженных сил России и других воинских формирований, сообщает RT.

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