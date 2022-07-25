В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав
С 25 июля вступает в силу статья 264.3 УК РФ.
Теперь за управление транспортом человеку, лишенному прав, грозит штраф от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Также он может получить наказание в виде обязательных работ или принудительных работ. Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
За вождение без прав человек, имеющий судимость за преступление, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека или двух и более лиц, будет наказан штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Его также могут приговорить к обязательным работам, либо принудительным работами, либо лишению свободы на срок до двух лет, сообщает RT.
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