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В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав

Общество
25.07.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-vveli-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-sistematicheskoe-vozhdenie-bez-prav
В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 25 июля вступает в силу статья 264.3 УК РФ.

Теперь за управление транспортом человеку, лишенному прав, грозит штраф от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Также он может получить наказание в виде обязательных работ или принудительных работ. Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

За вождение без прав человек, имеющий судимость за преступление, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека или двух и более лиц, будет наказан штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Его также могут приговорить к обязательным работам, либо принудительным работами, либо лишению свободы на срок до двух лет, сообщает RT.

Читайте также: в России запретили ранее судимым работать в такси и общественном транспорте.

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