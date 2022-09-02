В России вступили в силу новые правила в туристической отрасли

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Они направлены на повышение качества услуг и безопасности отдыхающих.

Первое нововведение касается системы «Электронная путевка». Теперь туроператоры должны заносить в нее все данные о проданных поездках. Это позволит повысить прозрачность рынка, защитить права туристов и оперативно вывозить их в чрезвычайных ситуациях.

Пока за нарушение этого правила наказания не последует. Сейчас действует тестовый период. Для выездных туроператоров он продлится до начала весны следующего года. Для внутренних и въездных он составит год.

Следующее нововведение коснется подтверждения квалификации специалистов отрасли. С 1 сентября Ростуризм запустил Единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Чтобы туда попасть, нужно пройти аттестацию в том регионе, где специалист работает. До 1 июля следующего года ее проводят в добровольном порядке. Затем она станет обязательной. Документ будет действовать пять лет.

Аттестация потребуется и инструкторам-проводникам. Ростуризм уже собирает заявки от организаций, которые будут проводить тестирование. Особенно необходимо это для специалистов, работающих на маршрутах повышенной сложности. Например, в сфере альпинизма, где важно не только самому выдерживать нагрузки, но и в экстренной ситуации помочь своей группе.