Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России вступает в силу закон, позволяющий ограничивать финансовые операции в приложениях

Экономика
30.09.2022 15:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-vstupaet-v-silu-zakon-pozvolyayushhij-ogranichivat-finansovye-operatsii-v-prilozheniyah
Видео канала «Кубань 24»

В связи с этим Центробанк выпустил памятку о том, как защитить себя от мошенников.

Рекомендуется ограничить услуги, которые чаще всего используют злоумышленники. Запретить онлайн-кредиты, чтобы аферисты не могли оформить заем на ваше имя. Установить максимальную сумму одной операции. К примеру, не больше 10 тыс. рублей. Определить лимит и на временные промежутки — сутки, неделю или месяц.

Еще один верный ход — отказаться от всех банковских онлайн-услуг. Если через приложение это сделать не получается, можно написать заявление, придя в офис финансовой организации. Сотрудники банка обязаны его принять.

Читайте также: Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях