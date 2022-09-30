В России вступает в силу закон, позволяющий ограничивать финансовые операции в приложениях
Экономика
30.09.2022 15:17
В связи с этим Центробанк выпустил памятку о том, как защитить себя от мошенников.
Рекомендуется ограничить услуги, которые чаще всего используют злоумышленники. Запретить онлайн-кредиты, чтобы аферисты не могли оформить заем на ваше имя. Установить максимальную сумму одной операции. К примеру, не больше 10 тыс. рублей. Определить лимит и на временные промежутки — сутки, неделю или месяц.
Еще один верный ход — отказаться от всех банковских онлайн-услуг. Если через приложение это сделать не получается, можно написать заявление, придя в офис финансовой организации. Сотрудники банка обязаны его принять.
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