«Ъ»: в России водители нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами»

Российские автомобилисты используют новый способ восстановления водительских прав, которые были изъяты из-за приема препаратов, влияющих на концентрацию и реакцию.

Согласно ПДД, запрещено управлять автомобилем под воздействием лекарств, которые ухудшают реакцию. До ноября прошлого года суды имели право лишать водителей прав за езду под такими препаратами. Однако Конституционный суд вмешался и прекратил данную практику, ссылаясь на отсутствие соответствующих норм, регламентирующих наказание водителей за употребление лекарств. КС указал на отсутствие соответствующего пункта в КоАП.

Многие автомобилисты решили воспользоваться новыми условиями, чтобы вернуть водительские права. К примеру, 15 сентября Верховный суд рассмотрел дело жителя Барнаула, которого остановили инспекторы и обнаружили у него признаки опьянения. Последующий анализ не выявил содержания алкоголя в его крови, но обнаружил опиатный анальгетик трамадол. Водитель объяснил, что он применял препарат «Залдиар» по назначению врача. Суд первой инстанции принял решение о лишении водительских прав, однако Верховный суд отменил это решение, ссылаясь на позицию Конституционного суда.

Также подобное постановление было вынесено Верховным судом в отношении мужчины из Ростовской области, у которого обнаружили следы трамадола и габапентина — препаратов, используемых при лечении эпилепсии. Суд первой инстанции тоже лишил водителя прав, ссылаясь на инструкцию к лекарствам, где говорится о нежелательности их употребления перед управлением автомобилем. Верховный суд отклонил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

По словам адвоката Сергея Радько, после прошлогоднего ноябрьского постановления Конституционного суда у водителей появился шанс на отмену лишения прав. Поскольку предельных сроков для обжалования уже вступивших в силу постановлений нет, многие автомобилисты имеют шансы на успех, цитирует юриста газета «Коммерсантъ».

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