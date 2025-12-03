В России ветераны СВО смогут бесплатно получить второе среднее образование

Соответствующие поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ» депутаты нижней палаты парламента одобрили на пленарном заседании 3 декабря.

Документ, который гарантирует участникам спецоперации возможность повторно освоить программы среднего профессионального образования без оплаты обучения, прошел все этапы согласования в Госдуме РФ. Теперь его отправят на рассмотрение в Совет Федерации. Затем закон поступит на подпись президенту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул актуальность темы трудовой реинтеграции и профессиональной переподготовки защитников Отечества.

«Вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой — один из важных. Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого», — отметил политик в своих соцсетях.

По словам Володина, эта инициатива стала уже 148 законом, направленным на социальную защиту участников СВО и членов их семей.

Читайте также: на Кубани увеличивается число мер поддержки для участников СВО и их семей. Специалисты краевого отделения фонда «Защитники Отечества» за 2 года обработали 60 тыс. запросов. Так, для ветеранов спецоперации оборудовали более 70 квартир.

Подпишись, здесь всегда интересно.