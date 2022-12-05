В России в 2023 году снова вступит в силу налог от доходов с банковских вкладов

В 2023 году вырастут некоторые налоги, штрафы и госпошлины. Появится и новый акциз.

Россияне будут отдавать 13% от доходов с банковских вкладов. Ранее такой налог уже существовал. Но был заморожен в 2021 и 2022 годах. Теперь правило снова вступит в силу. Кроме того, до 34% увеличится налог на прибыль для экспортеров сжиженного газа. Заплатить больше придется и тем, кто работает в отрасли добычи полезных ископаемых.

С 1 января отменят скидку на оплату штрафов и пошлин через портал «Госуслуг». Немало изменений ждет и владельцев автомобилей. Стоимость техосмотра станет дороже на размер инфляции. Это порядка 12%. С 800 рублей до 1,5 тыс. вырастет пошлина за свидетельство о соответствии автомобиля всем требованиям безопасности после тюнинга.

Повысятся и акцизы. Это коснется парфюмерии, алкоголя и табака. Сигареты и вейпы подорожают на 4%. Вырастут сборы на бензин, дизельное топливо и автомобили. А еще появится новый налог на сладкие газированные напитки. Он составит 7 рублей за литр.

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