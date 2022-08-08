Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В России ущерб экологии буду ликвидировать за счет средств от штрафов за загрязнение природы

Общество
08.08.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-ushherb-ekologii-budu-likvidirovat-za-schet-sredstv-ot-shtrafov-za-zagryaznenie-prirody
В России ущерб экологии буду ликвидировать за счет средств от штрафов за загрязнение природы
Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей за счет штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения», — уточнил глава кабмина.

Он отметил, что в правительстве уже подготовили постановление о новом порядке финансирования таких мероприятий из региональных и местных бюджетов, сообщает RT.

«Внедрение практики экологически окрашенных платежей поможет субъектам более ответственно решать природоохранные задачи и быстрее ликвидировать вредные для людей объекты», — добавил Михаил Мишустин в Telegram.

Читайте также: в России хотят отменить запрет на строительство газовых заправок в природоохранных зонах.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях