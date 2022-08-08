В России ущерб экологии буду ликвидировать за счет средств от штрафов за загрязнение природы
Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей за счет штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения», — уточнил глава кабмина.
Он отметил, что в правительстве уже подготовили постановление о новом порядке финансирования таких мероприятий из региональных и местных бюджетов, сообщает RT.
«Внедрение практики экологически окрашенных платежей поможет субъектам более ответственно решать природоохранные задачи и быстрее ликвидировать вредные для людей объекты», — добавил Михаил Мишустин в Telegram.
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