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В России упростят оформление «Карты болельщика» для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-uprostyat-oformlenie-karty-bolelshhika-dlya-detej-do-14-let-invalidov-i-pensionerov
В России упростят оформление «Карты болельщика» для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
Фото pixabay.com

С 26 мая идентификацию детей до 14 лет начнут проводить удаленно. Для них «Карта болельщика» будет предоставляться сразу по запросу, если имеются необходимые данные в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале «Госуслуги».

До этого нововведения родитель был обязан посетить МФЦ для идентификации ребенка, чтобы оформить на него «Карту болельщика». Получить ее в упрощенном варианте смогут также инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет при подаче клубами РПЛ групповых заявок.

Кроме того, регионам рекомендовано на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды смогут получить карту без очереди, сообщает пресс-служба кабмина.

Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги, осуществляется по Fan ID. Узнать, как оформить «Карту болельщика», можно из нашей статьи.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», в России оформить «Карту болельщика» теперь можно без посещения МФЦ.

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