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В России с 1 сентября заработают новые правила техосмотра

Общество
31.08.2022 18:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-sentyabrya-zarabotayut-novye-pravila-tehosmotra
В России с 1 сентября заработают новые правила техосмотра

Вместо 82 пунктов для проверки останутся 55: аптечки, огнетушители и шум мотора проверять не будут.

Также теперь не будут смотреть на наличие знака аварийной остановки, проверять: каплепадение масел и рабочих жидкостей коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера; наличие коррозии и механических повреждений трубопроводов и шлангов — тоже больше не интересует проверяющих, как и работа штатного противоугонного устройства. А еще вне проверки — подача стеклоомывателем жидкости. А вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту.

Но, как говорят эксперты — водителям все равно нужно будет тщательно готовиться к техосмотру. Не стоит забывать о техрегламенте — его нормы никто не отменял.

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