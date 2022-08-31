В России с 1 сентября заработают новые правила техосмотра

В России с 1 сентября заработают новые правила техосмотра

Вместо 82 пунктов для проверки останутся 55: аптечки, огнетушители и шум мотора проверять не будут.

Также теперь не будут смотреть на наличие знака аварийной остановки, проверять: каплепадение масел и рабочих жидкостей коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера; наличие коррозии и механических повреждений трубопроводов и шлангов — тоже больше не интересует проверяющих, как и работа штатного противоугонного устройства. А еще вне проверки — подача стеклоомывателем жидкости. А вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту.

Но, как говорят эксперты — водителям все равно нужно будет тщательно готовиться к техосмотру. Не стоит забывать о техрегламенте — его нормы никто не отменял.

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