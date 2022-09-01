В России с 1 сентября вступили в силу законы о персональных данных и школьном питании

Видео канала «Кубань 24»

В силу вступил ряд законов. Изменилась жизнь не только учащихся.

Граждане теперь не обязаны соглашаться на обработку персональных данных при получении услуг в интернете. Также запрещена обработка биометрических данных несовершеннолетних. На 50 тыс. рублей могут оштрафовать тех, кто отказал в услугах клиенту из-за того, что тот не предоставил персональные данные.

Хорошая новость и для преподавателей. Появился четкий перечень документов, необходимых для учебного процесса. Это поможет избежать излишней бумажной волокиты. Теперь педагог сможет уделить больше времени своим подопечным, а не отчетам.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечат детей с ограниченными возможностями, которые не проживают на территории учебного заведения. К тому же люди с I, II и III группой инвалидности теперь могут бесплатно получать второе среднее и высшее образование.

Есть новшества и в экологии. С 1 сентября средства от штрафов за вред окружающей среде будут направляться исключительно на устранение ущерба нанесенного природе.