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В России с 1 сентября вступили в силу законы о персональных данных и школьном питании

Общество
01.09.2022 21:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-sentyabrya-vstupili-v-silu-zakony-o-personalnyh-dannyh-i-shkolnom-pitanii
Видео канала «Кубань 24»

В силу вступил ряд законов. Изменилась жизнь не только учащихся.

Граждане теперь не обязаны соглашаться на обработку персональных данных при получении услуг в интернете. Также запрещена обработка биометрических данных несовершеннолетних. На 50 тыс. рублей могут оштрафовать тех, кто отказал в услугах клиенту из-за того, что тот не предоставил персональные данные.

Хорошая новость и для преподавателей. Появился четкий перечень документов, необходимых для учебного процесса. Это поможет избежать излишней бумажной волокиты. Теперь педагог сможет уделить больше времени своим подопечным, а не отчетам.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечат детей с ограниченными возможностями, которые не проживают на территории учебного заведения. К тому же люди с I, II и III группой инвалидности теперь могут бесплатно получать второе среднее и высшее образование.

Есть новшества и в экологии. С 1 сентября средства от штрафов за вред окружающей среде будут направляться исключительно на устранение ущерба нанесенного природе.

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