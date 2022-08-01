В России с 1 августа вступили в силу изменения в законодательстве

Видео канала «Кубань 24»

С августа можно будет оформить «спортивный» налоговый вычет, увеличатся пенсии, а юрлица смогут ремонтировать оружие.

С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку. В год этой категории граждан ПФР начисляет до трех пенсионных баллов. Сейчас стоимость каждого — более 104 руб. Максимальный размер прибавки составит 314 руб. 7 коп. Повышение обойдет стороной тех, кто получает социальную и государственную пенсии — для них действуют фиксированные выплаты.

Впервые россияне смогут воспользоваться «спортивным» налоговым вычетом. С 1 августа у жителей страны есть возможность вернуть 13% от затрат на занятия спортом. Конечно, есть ограничения — максимальная сумма, с которой можно будет получить вычет — это 120 тыс. рублей. То есть по итогу — не более 15,5 тыс. Еще одно условие — физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны находится в специальном перечне. Также, получить вычет можно и за детей.

С августа этого года самозанятые россияне смогут встать на налоговый учет через Единый портал госуслуг. Воспользоваться этим механизмом смогут даже жители стран Евразийского экономического союза, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик.

С 25 августа ремонт гражданского и служебного оружия разрешат производить юрлицам, у которых есть необходимая на то лицензия. Направление будет выдавать Росгвардия. Если нет лицензии на приобретение оружия, коллекционировать его запретят.

С 27 августа в рекламе детских смесей производители должны будут говорить и о преимуществах грудного вскармливания. Кроме того, ролики будут содержать информацию о возрастных ограничениях и необходимости консультации со специалистами.