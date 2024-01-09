В России распространяется тридемия — грипп, COVID-19 и ОРВИ

Грипп в России в середине сезона находится на подъеме — 128,1 случая на 10 тыс. населения. Это выше «базовой» линии на 83%.

За неделю 18–24 декабря зараженность гриппом выросла еще на 5%, а в 46 регионах показатели превышают среднероссийские, заявили в Роспотребнадзоре. Эпидпорог по гриппу сейчас превышен на 66,6%.

При этом ситуацию по заболеваемости можно охарактеризовать как тридемию — три вируса распространяются одновременно. Специалисты считают, что на спад заболеваемость пойдет только к февралю. Эксперты также считают, что подъем заболеваемости связан с недостаточными темпами вакцинации школьников из-за позиции их родителей.

Специалисты отмечают, что редко бывает так, чтобы человек заражался сразу несколькими заболеваниями, пишут «Известия».

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