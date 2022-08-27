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В России приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет

Общество
27.08.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-priostanovili-vydachu-zagranpasportov-srokom-dejstviya-10-let
В России приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация об этом 26 августа появилась на консульском информационном портале МИД России.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в сообщении портала.

При этом оформление загранпаспортов старого образца — сроком действия на 5 лет, продолжится в обычном режиме, сообщает RT.

На какой срок в МИДе приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет не уточняется.

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