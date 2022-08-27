В России приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
Общество
27.08.2022 09:38
Информация об этом 26 августа появилась на консульском информационном портале МИД России.
«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в сообщении портала.
При этом оформление загранпаспортов старого образца — сроком действия на 5 лет, продолжится в обычном режиме, сообщает RT.
На какой срок в МИДе приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет не уточняется.
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