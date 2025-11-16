В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам
Депутаты разработали законопроект, который предусматривает дополнительно пять дней отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.
Законопроект направили на заключение в Правительство РФ. По мнению автора инициативы депутата Леонида Слуцкого, такая мера даст возможность сотрудникам восстановить силы и сохранить здоровье.
В документе отмечается, что получить дополнительный оплачиваемый отпуск смогут работники, которые не имеют права на другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.
Слуцкий отметил, что сотрудники старшего возраста зачастую обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в своей области. Однако они сталкиваются с повышенными нагрузками в условиях меняющегося рынка труда.
«Опасаясь потери работы, эти спецы неизбежно сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками, пытаясь поспеть за молодыми коллегами», — пояснил депутат.
Он отметил, что, не выдерживая стресса, квалифицированные работники нередко принимают решение уйти, сообщает ТАСС.
