В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам

Депутаты разработали законопроект, который предусматривает дополнительно пять дней отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

Законопроект направили на заключение в Правительство РФ. По мнению автора инициативы депутата Леонида Слуцкого, такая мера даст возможность сотрудникам восстановить силы и сохранить здоровье.

В документе отмечается, что получить дополнительный оплачиваемый отпуск смогут работники, которые не имеют права на другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

Слуцкий отметил, что сотрудники старшего возраста зачастую обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в своей области. Однако они сталкиваются с повышенными нагрузками в условиях меняющегося рынка труда.

«Опасаясь потери работы, эти спецы неизбежно сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками, пытаясь поспеть за молодыми коллегами», — пояснил депутат.

Он отметил, что, не выдерживая стресса, квалифицированные работники нередко принимают решение уйти, сообщает ТАСС.

Читайте также: в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Экономист посоветовал, когда лучше всего брать отпуск, чтобы не понести больших финансовых потерь.

Подпишись, здесь всегда интересно.