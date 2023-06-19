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В России предложили разработать закон о статусе и правовых гарантиях беременной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-razrabotat-zakon-o-statuse-i-pravovyh-garantiyah-beremennoj
В России предложили разработать закон о статусе и правовых гарантиях беременной
Фото freepik.com

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В новом законе могут закрепить не только социальный статус беременной женщины, но и гарантии господдержки, которую будут предоставлять независимо от ее уровня дохода.

Омбудсмен предложила предоставить будущим мамам ежемесячные выплаты величиной 1,5 МРОТ. Также беременным могут предоставить льготы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, субсидии на ЖКУ, бесплатное обеспечение медикаментами, бесплатную парковку и ряд других мер поддержки.

Волынец направила свое обращение на имена председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, сообщает RT.

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